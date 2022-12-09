Kemal Kılıçdaroğlu aday profili çizdi ama masaya işareti verdi! Kukla siyaseti için isim aranıyor
2023 seçimlerine az bir süre kala Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu katıldığı programda bir aday profili çizerken, kendisini işaret etti. CHP liderinin "Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" sözleri seçilecek ismin "kukla siyaseti" için kullanılacağını da net bir şekilde ortaya koydu.
"SANA RAKİP OLMAYA GELİYORUM EY DÜNYA"
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
KAZANACAK BİR ADAY OLMALI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Meral Akşener'i işaret etti.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık kanaati oluşturduğunun altını çizen Poyraz, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur" dedi.
"AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ"
"Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" şeklinde konuştu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir çıkış geldi.
"DAHA HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDE ANLAŞMADIK"
Katıldığı bir yayında 6'lı masada yaşanan aday belirsizliğini "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" sözleriyle dile getiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
Diyelim ki aday belli oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz. Bu çok tehlikeli bir şey, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşmalıyız.
ADAY PROFİLİ ÇİZDİ AMA...
CHP lideri ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı profili çizerek kendisini işaret edip topu altılı masaya attı.
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmesi lazım. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı, ilk gidip sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Krizleri çözecek makamdır. Krizi çözecek anahtar cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı akil bir insan olmak zorundadır. Ön yargısız olmak zorundadır. Toplumu kucaklayıcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır, biz de o karara uyacağız" ifadelerini kullandı.
"SEÇİLECEK ADAY 6'LI MASAYI DA GÖTÜRMELİ"
"Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa bu felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayı altılı masadaki liderlerden biri olabilir. Seçimden sonraki süreç çok daha önemli" dedi.
RESMEN KUKLA SEÇECEKLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOGG Trumore nedir? TOGG'un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?
- Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?
- 2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...
- KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI! KYK kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek?
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir? Yaren kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor?
- 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ: Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak?
- Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?
- İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?
- ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?
- Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numarası, doğum günü tarihi...