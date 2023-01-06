Nevşin Mengü’den 6’lı masaya ’kukla cumhurbaşkanı’ tepkisi: Başka bir sistem bulun

"ALTILI MASA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"

Mengü'nün konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bu başkanlar, her konuda son sözü söyleyecek. Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur. Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.