Hukukçulardan 6'lı masaya 'kukla cumhurbaşkanı' tepkisi: Bunun adı Anayasa ihlali! Başkan Erdoğan da "Sivil darbe teşebbüsü" demişti









BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6'LI MASANIN TEKLİFİNE SERT TEPKİ: SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR

Başkan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu.





Daha önce Türkiye'de 6 ayda, yılda ve 1,5 yılda seçimler yapıldığını anımsatan Erdoğan, "İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Hayır. Meselenin çok daha vahim yanı 'mutabakata vardık' dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle koparılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır." diye konuştu.