Ahmet Davutoğlu’ndan ’kukla aday’ tehdidi: Söylediklerimizi kabul etmezse kriz çıkar yeniden seçime gidilir

"Görünen köy kılavuz istemez. Bunların iktidar olurlarsa kriz çıkarmaları kaçınılmaz. Başkanlık sistemi o yüzden geldi zaten. Rusya-Ukrayna savaşı, PKK ve YPG meselesi, sınır ötesi operasyon, Suriye ile ilişkiler, Mavi Vatan, Yunanistan meselesi, Kıbrıs, Azerbaycan ile ilişkiler, Ermeni meselesi, İran ile ilişkiler, Irak meselesi, Suudi arabistan ile ilişkiler, Avrupa Birliği, göçmen politikaları vs. vs. Bu konularda bunlar bir araya gelip vakit kaybetmeden hangi sorunu çözebilirler ki? Bak daha iç meselelere gelmedim. Düşünsenize memura zam yapılacak 6 masa ortağı ve bir de kaçak ortak HDP, 7 ayrı ses. Yüzde kaç zam olacak? 6 ayda tekrar yeni seçim ve kaos. Kardeşim bunların trollerine bakmayın bunlardan bir halt olmaz."

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