Ahmet Davutoğlu'ndan 'kukla aday' tehdidi: Söylediklerimizi kabul etmezse kriz çıkar yeniden seçime gidilir
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçilen kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Hayal ettikleri Türkiye’ye bakar mısınız? Bu sözler, 6’lı masanın, 6’lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." açıklamasında bulundu. Davutoğlu'nun sözleri, muhalefet kanadında da 'tehdit' olarak yorumlandı ve tepkiler de gecikmedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, 10 toplantı geçtiğimiz günlerce icra edildi. Adaylık konusunda herhangi bir somut adımın atılmadığı görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi.
"KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ, 6 KİŞİ YÖNETECEK" İTİRAFI
Toplantı sonrasında katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adaylarının bir 'kukla' olacağını itiraf eden açıklamalar yapmıştı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.
YENİ KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Açıklamalarını bu akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında daha da körükleyen Davutoğlu yeni bir krizin fitilini de ateşledi.
Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" diye konuştu.
DAVUTOĞLU'NDAN KRİZ İTİRAFI
Davutoğlu, kendisine yöneltilen, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diye cevapladı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: "HAYAL ETTİKLERİ TÜRKİYE'YE BAKAR MISINIZ?"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız? Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." açıklamasında bulundu.
Söz konusu yanıt, muhalefet kanadında da büyük tepkilere yol açtı.
"BUNLARDAN BİR HALT OLMAZ, BU NASIL BİR UMURSAMAZLIKTIR, NASIL KRİZ ÇIKARIRIZ DİYE BİR ARAYA GELMİŞLER"
Davutoğlu'na sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:
"Davutoğlu cumhurbaşkanının hükümet edebilmesi için meclis desteği olması gerektiğini zannediyor galiba. Cb olağanüstü durumlar dışında meclis onayına sunmaksızın kararname ile ülke yönetir. Bunun dışında sen kimsin? Oy oranın nedir? Müstakbel cbyi tehdit etmek senin ne haddine!"
"Ahmet Davutoğlu'na bu sözleri canlı yayında söyleyecek güveni kim veriyor? Mecliste kaç tane vekil sözü verdiniz de erken seçim tehdidinde bulunuyor? Seçilecek CB'yi nasıl olur da şimdiden tehdit edebilir? Bu nasıl bir üsluptur, nasıl bir umursamazlıktır? Akıl alır gibi değil..."
"Bunların tek derdi kriz çıkarmak. Acaba iktidara gelirsek nasıl kriz çıkarabiliriz diye bir araya gelmişler. Kriz çıkarabilmenin yollarını arıyorlar."
"Olay, olay, olay Ahmet Davutoğlu seçilmiş Başkan'a Sivil Darbe yapmazlarsa eğer " bir sivil kriz çıkar,Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gider" Resmen ülkeye ve Seçilmiş Başkana alenen tehdit etme cüretini bulanlar milletten oy istiyor."
"Alacağınız max %2'lik oy ile %51 almış cumhurbaşkanını şimdiden tehdit edip, şimdiden kriz olasılıkları konuşarak 6'lı masayı yerle bir ediyorsunuz. Akşener Kılıçdaroğlu bunlarla mı yol yürüyor?"
"Görünen köy kılavuz istemez. Bunların iktidar olurlarsa kriz çıkarmaları kaçınılmaz. Başkanlık sistemi o yüzden geldi zaten. Rusya-Ukrayna savaşı, PKK ve YPG meselesi, sınır ötesi operasyon, Suriye ile ilişkiler, Mavi Vatan, Yunanistan meselesi, Kıbrıs, Azerbaycan ile ilişkiler, Ermeni meselesi, İran ile ilişkiler, Irak meselesi, Suudi arabistan ile ilişkiler, Avrupa Birliği, göçmen politikaları vs. vs. Bu konularda bunlar bir araya gelip vakit kaybetmeden hangi sorunu çözebilirler ki? Bak daha iç meselelere gelmedim. Düşünsenize memura zam yapılacak 6 masa ortağı ve bir de kaçak ortak HDP, 7 ayrı ses. Yüzde kaç zam olacak? 6 ayda tekrar yeni seçim ve kaos. Kardeşim bunların trollerine bakmayın bunlardan bir halt olmaz."
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