CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan 6’lı masanın ’kukla cumhurbaşkanı’ vaadine tepki: Anayasa’ya aykırı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.

Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret ederken bu talep de CHP Genel Merkezi tarafından kabul edilmedi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu, bu mesele üzerinden birbirine girdi. Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bu iç işlerimize karışmaktır" derken, İYİ Parti lideri ise, "Bunları bana kimse söyleyemez, söyleyeni de fena çarparım" çıkışında bulundu.