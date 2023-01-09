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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki: Anayasa'ya aykırı

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan 6’lı masanın ’kukla cumhurbaşkanı’ vaadine tepki: Anayasa’ya aykırı

Aday tartışmaları üzerinden birbirine düşen 6+1'li masa, 2023 seçimlerinde işaret edecekleri ismin 'bir kukla cumhurbaşkanı' olacağını itiraf etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, gösterecekleri adayı, 6'lı masa liderlerinden onay almadan karar alamayacağını söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki gösterdi. Söz konusu açıklamanın demokratik değerlere de Anayasa'ya da aykırı olduğunu vurgulayarak, "Basit bir imza ya da evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye’yi Anayasa krizine sokar." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.

Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret ederken bu talep de CHP Genel Merkezi tarafından kabul edilmedi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu, bu mesele üzerinden birbirine girdi. Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bu iç işlerimize karışmaktır" derken, İYİ Parti lideri ise, "Bunları bana kimse söyleyemez, söyleyeni de fena çarparım" çıkışında bulundu.

İki lider, Ankara Ahlatlıbel'de baş başa görüştü, açıklama yapmadan ayrıldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında 6'lı masanın 10'uncu toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüşmeye ilişkin Halk TV'de soruları yanıtladı.

"GENEL BAŞKANLARIN İMZA YETKİSİ OLACAK"

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Bu büyük bir teminattır. Geçiş sürecini tamamladık. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi.

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ 6'LI MASANIN 'KUKLA CUMHURBAŞKANI' VAADİNE TEPKİ: "ANAYASAYA AYKIRI"

CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki gösterdi.

Söz konusu açıklamanın demokratik değerlere de Anayasa'ya da aykırı olduğunu vurgulayarak, "Basit bir imza ya da evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye'yi Anayasa krizine sokar." diye konuştu.

"BASİT BİR İMZA İLE BUNLAR YAPILAMAZ"

Saymaz, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Demokratik prensiplere de aykırı Davutoğlu'nun görüşleri. Anayasa'ya da uygun değil bu. Anayasa'da tanımlanmamış bir yürütme gücü söyleniyor ve bu tuhaf bir biçimde yapılıyor. 6 genel başkan arasında basit sözleşme diyebileceğimiz bir protokol anayasanın üzerine çıkamaz. Anayasa'da olmayan bir yetki ne Davutoğlu ne de Kılıçdaroğlu'na verilebilir.

Davutoğlu verdiği demeçlerde, hukuken tanınmayan yetkileri kendilerine taksim etti. Hukuken onlara tanınmayan bir yetkiyi taksim ettiklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar yetkisinin içerisinde imza yetkisine sahip olacaklardır. Nasıl?

Anayasa ve yasalarda cumhurbaşkanı yetkileri arasında stratejik ya da olmayan diye bir durum yok. Cumhurbaşkanının doğrudan uhtesine verilmiş yetkiler bunlar. Hangi yetkileri neye göre stratejik diyerek anlatacaklar. Hangisine nasıl hangi yetkiyle imza koyacaksınız? Anayasa'da böyle bir yetki yok ki.

Cumhurbaşkanlığının yektileri anayasalarda tanımlanmış, büyükelçi atma, milletler arası sözleşme imzalama ya da iptal etme, bakan atama yetkisi var. Kanunla düzenleme yapılmayan alanlarda kararname çıkarma hakkı var. Bunların herhangi bir yerinde cumhurbaşkanı yardımcıları ya da siyasi parti liderleri bu yetkiyi kendisine nasıl yer verebiliyor ki ben anlamıyorum. Basit evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye'yi Anayasa krizine sokar. Anayasa'da böyle bir koalisyon liderlerine imza yetkisi verilmemiş."

Saymaz’dan 6’lı masanın ’kukla aday’ vaadine tepki SAYMAZ'DAN 6'LI MASANIN 'KUKLA ADAY' VAADİNE TEPKİ

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