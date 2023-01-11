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"Paris'teki gibi" dedikleri metro riskli halde işletiliyor! Bostancı-Dudullu-Parseller Metrosu'nda hatalar serisi... AK Partili isim tek tek saydı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Paris’teki gibi dedikleri metro riskli halde işletiliyor! Bostancı-Dudullu-Parseller Metrosu’nda hatalar serisi... AK Partili isim tek tek saydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan toplantıda yeni açılan Dudullu-Bostancı-Parseller Metro Hattı'ndaki arızalar ele alındı. AK Partili Meclis Üyesi Hamdi Demirhan yaptığı konuşmada normal şartlarda 2020 yılında bitmesi gereken hattın 2023 yılında 3 yıl gecikmeyle açıldığını söylerken metro istasyonunda arızaları tek tek saydı. Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'ndaki sinyalizasyon sisteminin tamamlanmadığını,manuel müdahalelerle riskli bir halde işletim yapıldığını, asansör boşluğunun önünün açık olduğunu söyleyen Demirhan, hattın bir çok yerinde inşaatların sürdüğünü belirtti. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, yeni açılan Dudullu-Bostancı-Parseller Metro Hattı'ndaki arızalar tartışıldı.

İBB Meclisi ocak ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, Türkiye'de raylı sistem yatırımlarının öncüsünün AK Parti olduğunu, İstanbul'un raylı sistem hattının gelişmesi için yoğun bir çaba gösterdiğini, "Her yere metro" sloganıyla şehrin birçok noktası için raylı sistem projeleri açıkladığını söyledi.

NORMAL ŞARTLARDA 2020'DE BİTMESİ GEREKEN HATTI 2023'TE AÇTILAR

Bunların bir kısmını tamamlayarak hizmete açtıklarını, bir kısmının yapımına başlayarak önemli ilerlemeler kaydettiklerini, bir kısmının ise projesini hazırlayarak yapıma hazır hale getirildiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde 'Her yere metro, her yerde metro' sloganı İBB'nin kendi gücünü ve vizyonunu ortaya koymaktayken bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, metro çalışmaları, mevcut İBB Başkanının, 'Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir' mottosunun içine gizlenerek adeta iş intihalciliği yapılmıştır. AK Parti dönemindeki sürücüsüz raylı sistem yatırımlarından birisi olan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı, 2015 yılında ihale edilmiş ve fiziki olarak 2016 yılında yapımına başlanmıştır. 14,27 kilometrelik bu hatta, AK Parti döneminde 2019 yılına kadar yüzde 70'lik ilerleme sağlanmıştır. Normal şartlarda 2020 yılında bitmesi gereken hat, mevcut yönetim tarafından ancak 2023 yılı içerisinde yaklaşık 3 yıl gecikme ile hizmete alınabilmiştir."

SİNYALİZASYON HATALARI ASANSÖR BOŞLUKLARI...

Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'ndaki arızalardan bahseden Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç günlük kullanımlarda dahi istasyonlarda otomatik yolcu kapılarıyla, tren kapılarının hizalama işini yapan sinyalizasyon sisteminin tamamlanmadığı, bu nedenle üç gündür sürekli sefer iptallerinin yaşandığı, tren işletim sisteminin ATO'nun sürekli arıza vermesi nedeniyle sefer planlaması uygulanmamakta, manuel müdahalelerle riskli bir halde işletim yapıldığı, hattın en kilit istasyonu, transfer noktası olan Kozyatağı istasyonu'nun M4 hattına bağlanan tüneli bitirilmediği, yolcuların transferinin zorlukla yapıldığı, Modoko-Keyap İstasyonu'nda olduğu gibi yeterli tedbirin alınmadığı, asansör boşluğunun önünün açık olduğu, asansörün bulunmadığı, dış asansörlerin yaya erişimlerinin düzenlenmediği, çevre düzenlemelerinin yapılmadığı, yürüyen merdivenlerin birçoğunun aktif olmadığı, var olanların da sürekli arıza yaptığı, hattın birçok yerinde inşaat faaliyetlerinin yapılmaya devam edildiği, yönlendirme levhalarının bulunmadığı, özellikle Parseller İstasyonu gibi üç istasyonda halen kaplama çalışmalarının sürdüğü, iki istasyonda inşaat temizliğinin bile yapılmadığı görülmüştür."

Demirhan, mevcut İBB yönetiminin, "Ulaşımı İstanbul'da sorun olmaktan ve İstanbul'un gündeminden çıkaracağız" dediğini hatırlatarak, İstanbul'da ulaşımın bugün en önemli sorun haline geldiğini belirtti.

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