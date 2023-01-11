"Paris'teki gibi" dedikleri metro riskli halde işletiliyor! Bostancı-Dudullu-Parseller Metrosu'nda hatalar serisi... AK Partili isim tek tek saydı

NORMAL ŞARTLARDA 2020'DE BİTMESİ GEREKEN HATTI 2023'TE AÇTILAR

Bunların bir kısmını tamamlayarak hizmete açtıklarını, bir kısmının yapımına başlayarak önemli ilerlemeler kaydettiklerini, bir kısmının ise projesini hazırlayarak yapıma hazır hale getirildiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde 'Her yere metro, her yerde metro' sloganı İBB'nin kendi gücünü ve vizyonunu ortaya koymaktayken bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, metro çalışmaları, mevcut İBB Başkanının, 'Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir' mottosunun içine gizlenerek adeta iş intihalciliği yapılmıştır. AK Parti dönemindeki sürücüsüz raylı sistem yatırımlarından birisi olan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı, 2015 yılında ihale edilmiş ve fiziki olarak 2016 yılında yapımına başlanmıştır. 14,27 kilometrelik bu hatta, AK Parti döneminde 2019 yılına kadar yüzde 70'lik ilerleme sağlanmıştır. Normal şartlarda 2020 yılında bitmesi gereken hat, mevcut yönetim tarafından ancak 2023 yılı içerisinde yaklaşık 3 yıl gecikme ile hizmete alınabilmiştir."