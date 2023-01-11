Ekrem İmamoğlu’na ’ihaleye fesat karıştırma’ suçundan dava: Haksız ödemeyle kamu zararına sebep oldu

HAKSIZ ÖDEME İLE KAMU ZARARINA NEDEN OLDU

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, alınan bilirkişi raporuna yer verilerek, "İdare tarafından kanuna aykırı şekilde yüklenici ile ek sözleşme yapıldığı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 lira tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu"nun raporda tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu dile getirilen iddianamede, ilgili firmanın ihaleye katılmak için yeterlilik koşulunu sağlayamadığı halde ihaleye kabul edildiği anlatıldı.