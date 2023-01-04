İYİ Parti ve CHP arasındaki Saraçhane krizinde 2. perde! CHP’ye flaş çağrı

NET OLUN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6'lı masa liderlerinin net olması gerektiğini belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale, "Altılı Masa'nın bu konuda net bir tutum izlemesi, 'Biz bu belediye başkanlarının adaylıklarına şu şekilde evet veya hayır diyoruz' demesi lazım. Bana göre daha bunlar tartışılmadan, bu riskin konuşulması için erken. Eğer Ekrem Bey aday olursa, Masa, bahsettiğiniz riski bertaraf etmek için mutlaka ikinci bir 'back up' aday çıkarabilir ama bunun için önce Masa'nın içerisindeki genel başkanların cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini net, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtmesi gerekiyor." dedi.