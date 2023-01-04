İYİ Parti ve CHP arasındaki Saraçhane krizinde 2. perde! CHP'ye flaş çağrı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane şovu, iki ortak parti arasındaki çatlak sesleri yükseltmişti. CHP ile İYİ Parti'de Saraçhane krizi yeniden alevlenirken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Net olun" çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Saraçhane krizini derinleştirecek açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Özlale, Saraçhane'de ortaya çıkan enerjinin bir iktidar yürüyüşüne çevrilemediği iddiasında bulunarak, İYİ Parti'nin CHP'nin içişlerine karıştığı söyleminin kırıcı olduğunu dillendirdi.
NET OLUN ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6'lı masa liderlerinin net olması gerektiğini belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale, "Altılı Masa'nın bu konuda net bir tutum izlemesi, 'Biz bu belediye başkanlarının adaylıklarına şu şekilde evet veya hayır diyoruz' demesi lazım. Bana göre daha bunlar tartışılmadan, bu riskin konuşulması için erken. Eğer Ekrem Bey aday olursa, Masa, bahsettiğiniz riski bertaraf etmek için mutlaka ikinci bir 'back up' aday çıkarabilir ama bunun için önce Masa'nın içerisindeki genel başkanların cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini net, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtmesi gerekiyor." dedi.
"İÇ İŞLERİMİZE KARIŞTIRMAYIZ YORUMU KIRICI"
CHP ile İYİ Parti arasındaki Saraçhane gerilimine de değinen Özlale, "Biz oraya destek olmaya gittiğimizde, bizim desteğimizi, 'Cumhurbaşkanı adaylarını buldular, CHP'nin iç işlerine karışıyorlar ya da iç işlerimize karıştırmayız' tarzında yorumlamayı üzücü ve kırıcı buluyorum. İstanbul sadece İYİ Parti'de olsaydı, biz bütün gün orada durup 'İstanbul'u vermeyiz' derdik, çok daha sert bir tepki gösterirdik.
Parti adına değil, kendi adıma konuşuyorum. Saraçhane'de ortaya çıkan enerjinin, o haksızlığın hukuksuzluğun bir iktidara yürüyüşe çevrilememesini üzücü buluyorum. Saraçhane'yi daha iyi değerlendirebilirdik, enerjisi tam olarak kullanılmadı." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU SARAÇHANE ŞOVU İÇİN NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu. Detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün aktardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bilgim yoktu sosyal medyadan öğrendim." derken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş açıklamalarına karşılık olarak "Her partinin kuralları vardır. Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" dedi.
Adaylık konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "6'lı masa karar verecek, 'evet' derse olurum" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;
(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.
6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.
Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.
ADAY OLACAK MI?
Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz
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