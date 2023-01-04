ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze uyarısı! Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız
ABD, Güney Kore ve Japonya'yı tehdit ederek balistik füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'yi uyardı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi vurması halinde müdahale edeceklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, ABD'nin Güney Kore'yi, Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı dahil her türlü şiddet eylemine karşı savunmaya sonuna kadar kararlı olduğunu söyledi.
Yonhap'ın haberine göre, Sözcü Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ortak nükleer tatbikat açıklamasına atıfta bulunan Jean Pierre, iki liderin hükümetlerine söz konusu tatbikatlar yerine ABD'nin "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisine dayalı, ortak savunma hazırlıklarını daha da artırma talimatı verdiklerinin altını çizdi.
Jean Pierre, "ABD, ittifaka tamamen bağlıdır ve ülkenin tüm savunma gücü Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlıyor." dedi.
Sözcü Jean Pierre, "Kamboçya'daki görüşmelerinin ardından (ABD Başkanı Joe) Biden ve Yoon, ekiplerine Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımı dahil, bir dizi senaryoya etkili ve iş birliği içinde bir yanıt verme görevi verdi. Yoon da açıklamasında, bu göreve atıfta bulunuyordu." diye konuştu.
Öte yandan Biden dün, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını vermişti.
Yoon ise ülkesinin Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullanmıştı.
KUZEY KORE, 2022'DE 90'I AŞKIN FÜZE FIRLATTI
Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.
Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.
Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte yeni ücretler...
- Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 500, 700, 900, 1.000.000, 1.100.000 TL geri ödeme tablosu! Aylık taksit hesaplama! TOKİ konut kredisi faizleri
- Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?
- Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...
- SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?
- Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!
- ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
- Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?
- 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
- 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!