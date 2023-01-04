ABD’den Kuzey Kore’ye balistik füze uyarısı! Güney Kore’yi savunmaya kararlıyız

Jean Pierre, "ABD, ittifaka tamamen bağlıdır ve ülkenin tüm savunma gücü Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlıyor." dedi.

Sözcü Jean Pierre, "Kamboçya'daki görüşmelerinin ardından (ABD Başkanı Joe) Biden ve Yoon, ekiplerine Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımı dahil, bir dizi senaryoya etkili ve iş birliği içinde bir yanıt verme görevi verdi. Yoon da açıklamasında, bu göreve atıfta bulunuyordu." diye konuştu.