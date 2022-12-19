Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane açıklaması! Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri için aday olacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bilgim yoktu sosyal medyadan öğrendim." derken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş açıklamalarına karşılık olarak "Her partinin kuralları vardır. Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

ADAY OLACAK MI? SARAÇHANE'Yİ BİLİYOR MUYDU? Adaylık konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "6'lı masa karar verecek, 'evet' derse olurum" ifadelerini kullandı.