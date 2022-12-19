Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane açıklaması! Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri için aday olacak mı?
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Haberim yoktu. Sosyal medyadan öğrendim" dedi. Adaylık süreci için de konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi." ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu. Detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün aktardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bilgim yoktu sosyal medyadan öğrendim." derken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş açıklamalarına karşılık olarak "Her partinin kuralları vardır. Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" dedi.
Adaylık konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "6'lı masa karar verecek, 'evet' derse olurum" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;
(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.
6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.
Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.
ADAY OLACAK MI?
Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz
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