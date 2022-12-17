İmamoğlu’na 2024 şoku! Kılıçdaroğlu faturayı kesecek! A Haber’de yeri yerinden oynatacak iddia: Kılıçdaroğlu aday göstermeyecek

FARKLI BİR SENARYO VAR

Burada farklı bir senaryo var. Burada arka mutfakta birileri CHP'yi kullanarak İYİ Parti'yi kullanıyor. İstanbul İl Sekreteri de o gün dilekçe veriyor Yenikapı'da miting için. Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan dolayı haber var.