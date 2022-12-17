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İmamoğlu'na 2024 şoku! Kılıçdaroğlu faturayı kesecek! A Haber'de yeri yerinden oynatacak iddia: Kılıçdaroğlu aday göstermeyecek

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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İmamoğlu’na 2024 şoku! Kılıçdaroğlu faturayı kesecek! A Haber’de yeri yerinden oynatacak iddia: Kılıçdaroğlu aday göstermeyecek

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sürekli "İmamoğlu belediye başkanı olarak devam edecek" ifadelerini kullansa da Sayan durumun gerçek yüzünün böyle olmadığını belirtirken gündeme ilişkin flaş sözler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşener'i de CHP'yi bölmekle suçladı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İmamoğlu hakkında çıkan kararın ilk anlarından itibaren Meral Akşener İmamoğlu'nu yalnız bırakmazken, ikilinin yakın diyaloğu dikkat çekmişti.

Kararın açıklanmasının ardından İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğraf gündem olurken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile Saraçhane'deki düzenlenen programda mesafeli oluşu da dikkatlerden kaçmamıştı.

"16 MİLYON İSTANBULLU" KAPIŞMASI

Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu-Akşener ve İmamoğlu üçgeni arasında "16 milyon İstanbullu" gerginliği yaşanırken Akşener İmamoğlu'na "Artık 82 milyon arkanda" ifadelerini kullanarak adaylık için adeta sinyal vermişti.

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için çarpıcı bir iddiada bulundu.

İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAYACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı programda İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak devam edeceğini defalarca söyledi ama bakın görün bir dahaki seçimlerde İmamoğlu'nu belediye başkanı adayı yapmayacak.

AKŞENER CHP'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR

Meral Akşener ise ısrarla 85 milyon diyerek CHP'yi bölmeye çalışıyor. Akşener kendi partisini Türkiye'de ikinci parti yapmak istiyor. İmamoğlu'nun yaşadığı olayın puan getirdiğini düşünüyor.

FARKLI BİR SENARYO VAR

Burada farklı bir senaryo var. Burada arka mutfakta birileri CHP'yi kullanarak İYİ Parti'yi kullanıyor. İstanbul İl Sekreteri de o gün dilekçe veriyor Yenikapı'da miting için. Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan dolayı haber var.

YENİKAPI VE SARAÇHANE...

Ama burada Akşener ve İmamoğlu devreye giriyor ve Yenikapı'yı Saraçhane'ye çeviriyor. 16 milyon arkanda diyorsun gelen kişi 25 bin kişi.

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