Ortaklar Saraçhane üzerinden birbirine düştü! Cemal Enginyurt: Bizi yok saydılar her şey önceden planlanmış

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SALVOLAR: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"

Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etmişti.