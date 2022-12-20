Ortaklar Saraçhane üzerinden birbirine düştü! Cemal Enginyurt: Bizi yok saydılar her şey önceden planlanmış
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitinge ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ile İmamoğlu'nun, CHP kurmaylarını da atlatarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Enginyurt, Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine ve kendilerinin yok sayıldığına dikkat çekti.
HDP'nin gizliden destek verdiği altılı masadaki 'adaylık oyunları' son sürat devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir hamle gelmişti.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezasının verilmesinin ardından soluğu İstanbul'da alan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun da yokluğunu fırsat bilerek Saraçhane'de miting düzenlendi, 2023 emelleri doğrultusunda İBB Başkanı'nı parlatmıştı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına konmuştu.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'İMAMOĞLU' GERİLİMİ
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekmişti.
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuşmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SALVOLAR: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etmişti.
SARAÇHANE'DEKİ MİTİNGE ENGİNYURT'TAN İTİRAF
Saraçhane'de Kılıçdaroğlu olmadan apar topar düzenlenen mitinge katılım sağlayan isimlerden biri de Demokrat Partili Cemal Enginyurt idi.
Enginyurt yaşanan bu gelişmelerin ışığında çarpıcı bir itirafı dile getirdi ve Akşener - İmamoğlu ikilisini adeta topa tuttu.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN BAŞ BAŞA SIR GÖRÜŞME
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de CHP'li kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüme gerçekleştirdiğini itiraf eden Cemal Enginyurt, yok sayıldıklarını söyledi.
SİTEM ETTİ, "SARAÇHANE ÖNCEDEN PLANLANMIŞ" OLABİLİR DEDİ
Otobüse geçildiğinde sadece Akşener'e konuşma imkanı verilmesine de tepki gösteren Enginyurt, "En azından ismimizi anons edebilirlerdi" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine de dikkat çekti.
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