19 Aralık 2022, Pazartesi
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Aday olacak mı? Saraçhane çağrısından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu’dan flaş açıklamalar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bilgim yoktu sosyal medyadan öğrendim.” derken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş açıklamalarına karşılık olarak “Her partinin kuralları vardır. Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı” dedi. Adaylık konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa karar verecek, ‘evet’ derse olurum” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün aktardı.