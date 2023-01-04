Kılıçdaroğlu’nun özerklik isteyen danışmanı halkın kırmızı çizgisi aştı! Terör kanalını konuk edip Türk bayraklarını kaldırttı

CHP Genel Merkezi'nde büyük bir skandal yaşandı. HDP ile ilişkilerini sıkılaştıran, bu kapsamda terör örgütüne alenen destek veren Nuşirevan Elçi'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman atadı ve rozet taktı. Elçi, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduktan sonra ilk röportajını örgüte yakın yayın organlarından Rudaw'a verdi. Özerklik isteyen Elçi'nin sözleri büyük tepki çekti. Röportaj sırasında Atatürk'ün kurduğu parti olmak ile övünen CHP'nin Genel Merkezi'ndeki Türk bayrakları kaldırıldı.