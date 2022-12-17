Savcı Sayan’dan çok konuşulacak iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi

"HADDİNİ BİL, OTUR İSTANBUL'DA"

Sayan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sabah, İstanbul'da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çağırıp fırçaladı. "Haddini bil, ona göre adımını at İstanbul'da otur, belediye başkanlığını yap." dedi.

Aldığımız bir duyuma göre, İmamoğlu'nun istifasını istemiş, "Sen ne yapıyorsun" demiş. Çağırdığı, konuştuğu ve fırça attığı kesin. CHP'lilerin bize söylediği istifasını istediği. Bu kadar samimiyetsizlik olur mu?

CHP 3-5 kişiye söylettirdi, Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçeremiyorlar. Hemen başka bir kumpas kurdular. Kendi hikayelerini de Tayyip Erdoğan'ın hikayesine benzetmeye başladılar."