Akşener ve İmamoğlu’nun hamlesi sonrası CHP’li Bülent Tezcan’dan açıklama: Türkiye’nin ihtiyacına uygun aday Kılıçdaroğlu

"ALTILI MASA ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kulislerde bu durum FETÖ operasyonu olarak bile dillendirilirken, "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı. Çünkü şu çok net: Akşener, masaya İmamoğlu'nu dayatarak emrivaki yapacak. Bu basit bir operasyon değil, bir darbedir..." söylemleri yükseldi.

"SENARYOLARLA ADAYIMIZ BELİRLENEMEZ"

Bu tartışmalar sürerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu - Akşener ortaklığı ile sahnelenen Saraçhane tiyatrosuna ilişkin, "Sürecin nasıl işleyeceği net. Kural bellidir usül bellidir. Altılı masada yer alan genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.