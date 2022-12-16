Akşener ve İmamoğlu'nun hamlesi sonrası CHP'li Bülent Tezcan'dan açıklama: Türkiye’nin ihtiyacına uygun aday Kılıçdaroğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saraçhane’de verdiği fotoğrafa karşı CHP Genel Merkezi'nden kritik bir adım geldi. Katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'na “Senden aday olmaz” mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye’nin ihtiyacına uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" dedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosunun önünü kesti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi.
Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.
KILIÇDAROĞLU'NDN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
Meal Akşener ve İmamoğlu ittifakını gören Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar özel jetle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na "Senin işin 16 milyona hizmet etmek" mesajını vermek oldu.
Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.
EL ELE '85 MİLYON' VURGUSU
İmamoğlu ile Akşener ikilisi, Kılıçdaroğlu'nun '16 milyona hizmet et' vurgusunu gölgeleyen bir tutum sergileyerek el ele 85 milyon söylemine sığındı.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ TEPKİLİ: SATILDIK
Öte yandan CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu durumu aleni bir şekilde 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladı.
"ALTILI MASA ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"
Kulislerde bu durum FETÖ operasyonu olarak bile dillendirilirken, "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı. Çünkü şu çok net: Akşener, masaya İmamoğlu'nu dayatarak emrivaki yapacak. Bu basit bir operasyon değil, bir darbedir..." söylemleri yükseldi.
"SENARYOLARLA ADAYIMIZ BELİRLENEMEZ"
Bu tartışmalar sürerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu - Akşener ortaklığı ile sahnelenen Saraçhane tiyatrosuna ilişkin, "Sürecin nasıl işleyeceği net. Kural bellidir usül bellidir. Altılı masada yer alan genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden bomba bir çıkış daha geldi.
SARAÇHANE TİYATROSUNA CHP GENEL MERKEZİ'NDEN CEVAP: "TÜRKİYE'NİN İHTİYACINA UYGUN ADAY KILIÇDAROĞLU"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İmamoğlu - Akşener ikilisinin sergilediği adaylık tiyatrosuna set çekerek "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" dedi.
Tezcan'ın sözlerinin alt metninde Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yer aldı.
ADAY PROFİLİ ÇİZDİ: İMAMOĞLU'NA 'SENDEN OLMAZ' MESAJI
CHP Genel Başkan Yardımcısı, aday profili çizerek İmamoğlu'na 'senden olmaz' mesajı verip Kılıçdaroğlu'nu aday olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Hırslı olmayacak, gelecekle ilgili en önemli hedefi Türkiye'yi bu girdaptan çıkarıp demokrasiye taşıma iddiasında olacak ve bütün bu süreçte hoşgörülü, dengeli yürütebilecek bir lidere ihtiyaç var Genel Başkan'ın buna en uygun isim olduğunu düşünüyorum."
ADAY İÇİN TARİH VERDİ
Bülent Tezcan, 6'lı masanın daha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.
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