AK Parti'den "Saraçhane Operasyonu"na sert tepki! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na sarılma eleştirisi: Tiyatroyu çok seviyor

Bugün Kayseri'de açılışı yapılacak eserlerin güncel yatırım tutarının yaklaşık 470 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Varank, bunların arasında ORAN Kalkınma Ajansının desteklediği 15 milyon lira bütçeli 6 proje bulunduğunu bildirdi.

Bu tesislerle istihdamdan verimliliğe, tarımdan süt işleme tesislerine kadar Kayseri'nin çeşitli ihtiyaçlarına çözüm üretildiğini anlatan Varank, "Bugün Kayseri sanayisinin gücüne güç katacak 3 yeni özel sektör fabrikasının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 245 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu fabrikalar, şu an için 570 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu." dedi.

"MOBİBOYA İLE MOBİLYA EKOSİSTEMİ İLERİYE TAŞINACAK"

Bakan Varank, Avrupa Birliği ortaklığında yaklaşık 7 milyon avro yatırımla gerçekleşen mobilya ve metal boyama üssünün başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelere önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Kayseri'nin mobilya üretiminde lokomotif şehirlerden olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bir numarası. Ülkemizdeki 20 büyük mobilya üreticisinin 11'i burada üretim yapıyor. Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden 1'i, 10 kanepeden 7'si, 4 bazadan 1'i, 2 yaylı yataktan 1'i Kayseri'den çıkıyor. İşte MOBİBOYA projesiyle mobilya ekosistemini ileriye taşıyacak Türkiye'nin en büyük su bazlı boyama altyapısını kurduk. Burada sıfır atık ve yüzde 100 verimlilik felsefesiyle yola çıkıldı. Tüm boyama işlemleri akıllı robotlarla ve programlanabilir makinelerle yönetiliyor. Ahşap, panel, MDF, sunta, metal, cam, fiberglass, otomotiv parçaları, tır brandaları, sandalye, masa ve pencere gibi ürünlerin boyama süreçleri tam otomatik makinelerle tamamlanıyor. 360 derece boya robotu ile konveyörler üzerinde taşınan malzemeler boyanabiliyor. Dijital baskı ünitesi ile ürünler üzerine yüksek kaliteli baskılar yapılabiliyor."