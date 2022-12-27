CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz vaat ettiği cemevinin 8 yılda ancak resmini çizebildi









ÖNCE SÖZ VERDİ, SONRA...

2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olan Türkyılmaz, bir kez daha cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Türkyılmaz seçimi kazandıktan bir ay sonra, MHP Grubu, meclise cemevinin akıbeti ile ilgili verdiği önergede, projenin ne zaman hayata geçirileceğini sordu. Türkyılmaz ise bu defa, "Belediyeler cemevi yapamaz" yanıtını verdi.