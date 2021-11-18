Açılıştan sonra bir daha kimse uğramadı! CHP'li Hayri Türkyılmaz milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bursa'nın en güzel ve en büyük parkı" diyerek övgüyle bahsettiği Cumhuriyet parkı ve birçok tesisi kaderine terk etti. Kendisinden önceki belediye yönetimlerinin kente kazandırdığı birçok tesisi de çürümeye terk eden CHP'li Türkyılmaz'a vatandaşlardan da tepki geldi.
Mudanya'nın en seçkin mahallelerinden biri olan Bademli'de, 10 dönümlük alan üzerinde CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından projelendirilen Cumhuriyet parkı kaderine terk edildi.
2017 yılında yapımına başlanan ve 2 yılda güçlükte tamamlanan park, bakımsızlıktan dolayı içler acısı bir hale geldi. Cam ve kapıları kırılan, ışıklandırmaları zarar gören ve çatısı adeta dökülen tesis, madde bağımlıların yuvasına döndü.
"BURSA'DA YAPILAN EN BÜYÜK PARK" DEMİŞTİ
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, parkın açılmasına kısa bir süre kala yaptığı basın açıklamalarında Cumhuriyet parkının Bursa'da yapılan en büyük park olduğunu söylemişti.
Türkyılmaz, "Parkımız Mudanya'ya bir değer katıp, kısmet olursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Genel Başkanımızın katılımıyla açılışını yapacağız. Çok amaçlı parkımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verirken bugüne kadar yapılmış olan en büyük park olacak. Şimdiden hayırlı olsun" demişti.
AÇILIŞTAN SONRA BİR DAHA KİMSE UĞRAMADI
On binlerce Lira harcanarak yapılan ve adeta harabe bir hale dönen Cumhuriyet parkını hizmete açan Türkyılmaz, açılışta, "Bursa'nın en güzel ve en büyük parkı" diyerek övgüyle bahsetmişti.
Ancak hizmete açıldıktan sonra ne CHP'li Hayir Türkyılmaz, nede Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden kimse bir kez dahi parka uğramadı.
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