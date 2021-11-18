Açılıştan sonra bir daha kimse uğramadı! CHP’li Hayri Türkyılmaz milli serveti çürümeye terk etti

AÇILIŞTAN SONRA BİR DAHA KİMSE UĞRAMADI

On binlerce Lira harcanarak yapılan ve adeta harabe bir hale dönen Cumhuriyet parkını hizmete açan Türkyılmaz, açılışta, "Bursa'nın en güzel ve en büyük parkı" diyerek övgüyle bahsetmişti.