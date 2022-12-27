ABD ile F-35 pazarlığı! Türkiye hakkını istiyor onlar hangar kirası peşinde









F-35 AMERİKA'YI RAHATSIZ EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz ay Özbekistan seyahati dönüşü yaptığı açıklamada konuya ilişkin "F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı" ifadelerini kullanmıştı.