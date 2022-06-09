CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz kürsüden hakaret yağdırdı!









Sözlerine mezun olduğu üniversiteyi söyleyerek başlayan Acar ise, "Tam 49 gün önce bana ve bu projeye çamur attınız. 49 gün sonra geldim o çamuru yıkadım" diyerek meclis üyelerini provoke etti. Acar'a destek veren Türkyılmaz da çöken projenin fotoğraflarını çeken Memleket Partili meclis üyesi Mehmet Er'i kastederek, "Boş ver Anıl, bunlar lise mezunu, bunlar anlamaz anlattıklarını" diyerek meclis üyelerine ve tüm lise mezunlarına hakarette bulundu.