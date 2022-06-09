CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz kürsüden hakaret yağdırdı!
Son dakika haberine göre: 7 yılda yaptığı tesis 7 günde çöken Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, skandalı ortaya çıkaranlara hakaret yağdırdı.
Bursa'da 7 yıldır bitiremediği Yıldıztepe Projesi'nin ilk etabının çökmesi üzerine gündeme gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, projenin bulunduğu alanda düzenlediği meclis toplantısında projeyi savunup meclis üyelerine hakaret etti.
Binanın çöken kısımlarına beton döküldüğünü ve gerekli tadilatların yapıldığını anlatan Türkyılmaz, yanında belediye memuru Anıl Acar'a mikrofonu verip, "Kısa bir bilgilendirme yapacak" dedi.
Sözlerine mezun olduğu üniversiteyi söyleyerek başlayan Acar ise, "Tam 49 gün önce bana ve bu projeye çamur attınız. 49 gün sonra geldim o çamuru yıkadım" diyerek meclis üyelerini provoke etti. Acar'a destek veren Türkyılmaz da çöken projenin fotoğraflarını çeken Memleket Partili meclis üyesi Mehmet Er'i kastederek, "Boş ver Anıl, bunlar lise mezunu, bunlar anlamaz anlattıklarını" diyerek meclis üyelerine ve tüm lise mezunlarına hakarette bulundu.
Türkyılmaz'ın sözleri tepki çekerken, CHP'nin meclis üyeleri listesinde de 3 lise mezunu ile 2 ortaokul mezununun olduğu öğrenildi.
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