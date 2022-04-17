Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın prestij projesi! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Son dakika haberine göre: Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yıllardır bitiremediği Yıldıztepe projesinin ilk etabının nihayet tamamlandığını duyurdu. Ancak sosyal tesisin tabanı, daha halkın kullanımına açılmadan çöktü, duvarlarında çatlaklar oluştu.
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi.
Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti. Ancak o proje, aradan geçen 7.5 yıla rağmen tamamlanamadı. Başkan Türkyılmaz, projenin ilk etabının tamamlandığı duyurdu.
Ancak sosyal tesis henüz halkın kullanımına açılmadan şoke etti. Projenin sosyal tesis etabı tamamlandığında, tanıtımı yapılan görselleriyle ilgisi olmadığı için eleştirilen ve Mudanyalılar tarafından ucubeye benzetilen binalar daha kullanıma açılmadan adeta dökülmeye başladı.
Tabanları yaklaşık 10 santimetre çöken, zemin kaplamaları yerinden sökülen binanın duvarlarında ise derin çatlaklar oluştu. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.
Memleket Partisi Mudanya Belediye Meclis üyesi Mehmet Er, CHP'li Başkan Türkyılmaz'ın "tamamlandı" diyerek müjde verdiği ilk etap sosyal tesislerde incelemeler yaptı.
Gördüğü manzara karışışında büyük şaşkınlık yaşayan Er, "Buradaki durum hiç de iç açıcı değil. Doğudan batıya doğru 3 basamak şeklinde teker katlı inşa edilen binaların orta ve üst araları ile teras zeminlerinde çökmeler oluşmuş.
1'nci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Mudanya'mızda henüz yeni yapılmış olan bu binaların hali endişe verici. Temel çukuru açılan ve fore kazıklarla desteklendiği söylenen bu binalardaki zemin çökmeleri normal olamayacak kadar ciddi görünüyor" dedi.
Er, Türkyılmaz'dan skandalla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.
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