Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz’ın prestij projesi! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Ancak sosyal tesis henüz halkın kullanımına açılmadan şoke etti. Projenin sosyal tesis etabı tamamlandığında, tanıtımı yapılan görselleriyle ilgisi olmadığı için eleştirilen ve Mudanyalılar tarafından ucubeye benzetilen binalar daha kullanıma açılmadan adeta dökülmeye başladı.