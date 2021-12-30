30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan akıllara durgunluk veren "hukuk zaferi" sözleri

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan akıllara durgunluk veren "hukuk zaferi" sözleri

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.12.2021
ABONE OL
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan akıllara durgunluk veren hukuk zaferi sözleri

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katı atık bedelini kaldıracağı yerde bu yetkiyi kendisine veren kararı mahkemede iptal ettirdi. Bunu da ‘hukuk zaferi’ diye duyurdu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA