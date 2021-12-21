CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz arazileri kapış kapış sattı!

Yıldıztepe sosyal yaşam projesi, Kapalı pazaryeri projeleri, gençler için sosyal tesisler ve modern balıkçı barınakları gibi 100'e yakın proje sözüyle 2014 ve 2019 yerel seçimlerine giren CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalılara, "Biz bırakın satmayı, satılanların hepsini ve daha fazlasını geri almaya geliyoruz" demişti.

Vaat ettiği hiçbir projeyi tamamlayamayan Türkyılmaz, gerçekleştirilen Meclis toplantısında, Hasköy'de bulunan belediyeye ait 46 arazinin satılması kararı aldı. Karar, CHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti.

2021 yılı için yapılan bütçe ayarlamalarında milyonlarca lirayı temsil ve ağırlama giderine ayıran Türkyılmaz yıl bitmeden bütçeyi bitirdi. İş makinesi alımı için ayrılan 300 bin TL'nin 205 bin lirasını yıl bitimine sadece sayılı günler kala, temsil ve ağırlama bütçesine aktardı. Meclise gelen bu madde de CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Kalan 95 bin TL ise belediyeye su alımı için ayrıldı.