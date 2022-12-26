Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: "Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor"

KILIÇDAROĞLU: "EKREM İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ"

Konuşmasında İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur." dedi.

Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu Akşener'in İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.