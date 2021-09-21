CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 7 yıllık projeye bir temel daha attı

Türkyılmaz son olarak ise projenin kulesinin temelinin atıldığını duyurdu. 7 yılda 3 kez temel attığı proje alanına sık sık gidip incelemelerde bulunarak paylaşımlar yapan Türkyılmaz, Mudanya'ya çok yakışacağını söylediği projenin ne zaman biteceği konusunda ise hiç yorum yapmıyor. Yıllardır, içerisinde sosyal donatı alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çocuk parklarının olacağı Yıldıztepe projesini bekleyen Mudanyalılar ise artık ümidini kesti. Vatandaşlar, kentte sürekli gündemde olan ancak bir türlü tamamlanamayan proje için, "Adı var kendi yok" yorumlarını yapıyor.