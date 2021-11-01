CHP’li başkan Hayri Türkyılmaz hizmet etmiyor olanı da dağıtıyor! Ekrem İmamoğlu’na yaranmak için bakın ne yaptı

Çok sık bir şekilde İstanbul'a giden ve vatandaşların, "İstanbul'dan bir türlü gelemiyor" diyerek eleştirdikleri Türkyılmaz, çeşitli hediyeler alarak yine Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Vapurun devri ile ilgili müjdeyi İmamoğlu'na veren Türkyılmaz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.







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