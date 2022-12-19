Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikaz Yavaş ve İmamoğlu’na ayar: Yeri ve zamanı gelirse ’aday değiliz’ diyecekler

Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.

Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.

Tüm bu yaşananlar, Akşener öncülüğündeki İYİ Parti tarafından İmamoğlu'nu aday yapmak maksadıyla 'planlandığı' yorumlarını beraberinde getirdi.

İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.