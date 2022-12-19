Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ikaz Yavaş ve İmamoğlu'na ayar: Yeri ve zamanı gelirse 'aday değiliz' diyecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'deki 'adaylık' planlarına sert çıktı. CHP yandaşı Tele 1, meseleye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar vererek, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dediğini aktardı. CHP lideri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener için de "İç işlerimize karışma" ifadelerini kullanmış ve açıkça ortağını ikaz etmişti.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
Tüm bu yaşananlar, Akşener öncülüğündeki İYİ Parti tarafından İmamoğlu'nu aday yapmak maksadıyla 'planlandığı' yorumlarını beraberinde getirdi.
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.
AKŞENER'E SERT TEPKİ: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaptı.
CHP lideri; Akşener'in, İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.
CHP YANDAŞI GAZETECİLER GÖRÜŞMEDEKİ DETAYLAIR ANLATTI: "YERİ VE ZAMANI GELİRSE 'ADAY DEĞİLİZ' DERLER"
Söz konusu programda Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ve Yavaş konusunda, "Her iki belediye başkanı biz aday değiliz derlerse daha iyi olmaz mı?" sorusu da yöneltildi.
CHP lideri bu soruya "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz derler" şeklinde yanıt verdi.
Böylelikle Akşener'i alenen "iç işlerimize karışma" sözleriyle ikaz eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a da 'sizin yeriniz belediye' mesajı verdi.
"Doğal olanı adayın altılı masadan çıkmasıdır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu - Akşener ittifakının Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunu boşa çıkarıp, 2023 için pusuda bekleyen Mansur Yavaş'a da kapıyı kapadı.
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