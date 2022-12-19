Can Ataklı CHP içindeki isimleri Kılıçdaroğlu üzerinden topa tuttu: Parti içinde bir sürü geri zekalı var

"BÖYLE BİR APTALLIK OLABİLİR Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı mağduriyet algısının kendisine zarar vereceğini de dile getiren Ataklı, "Gelelim Tayyip Erdoğan cephesine. Bir adamın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirmesi mümkün mü kardeşim. Bunları hiç düşünmediler mi. Mağduriyet var. Mağduriyet falan yok şuan. Birden bire dün akşam Ekrem İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu ya panikledi ya da çok öfkelendi. Bir dakika arkadaş sen bana kazık atıyorsun. Hukukçulara sorarsan durumun en az 2 senesi var. Yani Ekrem İmamoğlu için önümüzdeki 1 sene risk yok değil mi? Yani aday da olabilir belediye başkanlığını da sürdürebilir. Peki mağduriyet nereden çıktı? Bunları hiç düşünmemişler. Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şuanda hayal dünyasına sokuyorlar özellikle CHP'yi. Bakın göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı büyük hatadır. Olay bitti gözüyle bakıyorlar ama bitmedi kardeşim belki de İmamoğlu'nu bitirecekler. Sevincini o kadar saklayamadı ki. Her şey çok güzel olacak adayım dedi. Böyle aptallık olabilir mi" şeklinde konuştu.