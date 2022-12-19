Can Ataklı CHP içindeki isimleri Kılıçdaroğlu üzerinden topa tuttu: Parti içinde bir sürü geri zekalı var
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen ceza sonrası Akşener ile Saraçhane'de sergilenen tavır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı parti içindeki isimleri topa tuttu. Ataklı "Bu CHP içinde bir sürü geri zekalı var" ifadelerini kullanırken, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun?" dedi.
CHP'ye yakınlığı ile tanınan Gazeteci Can Ataklı 6'lı masada yaşanan adaylık krizine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu özelinde tepki dolu açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON MU ÇEKİLDİ?
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen mahkumiyet kararı sonrası Saraçhane'de Meral Akşener ile yapılan mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekildiği konuşulurken, Ataklı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik açıklamalarda bulundu.
"CHP'DE BİR SÜRÜ GERİ ZEKALI VAR"
Can Ataklı 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' söylemleri ile bu operasyona dikkat çekerken, "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var." dedi.
MUHALEFETE SERT SÖZLER
"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun?"
KAFASI ÇALIŞMAYANLAR PANİK İÇİNDE
"Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var. Muhalefet içindeki bazı kafası çalışmayanlar panik içinde... 'Kılıçdaroğlu olursa kesin kaybettik' diyorlar. Nereye gidecek ulan oylar Kılıçdaroğlu olursa"
İMAMOĞLU VE AKŞENER'E DE YÜKLENMİŞTİ: GÖKTE ARADIĞIMIZI YERDE BULDUK DEDİLER
CHP yandaşı Can Ataklı, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısına sert sözlerle yüklenmişti.
Korkusuz Yazarı Can Ataklı, Akşener ve İmamoğlu'nun mutluluk pozunu işaret ederek, "Burada bir mağduriyet olmadığı görülüyor çünkü Meral Akşener koştu geldi. Sarılma fotoğrafında yüzlerine bir bakın. Üzüntü var mı? Tam tersi Yaşasın gökte aradığımızı yerde bulduk. Anket şirketlerine dayamışlar hep iki kişiyi beynimize, üçüncü bir adayı göstermediler. Üçüncü aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu ve hep yenildi. Yani iki belediye başkanı hep Kılıçdaroğlu'nu ezdi. Bunu yaptılar. Müthiş bir operasyon. Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim." İfadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR APTALLIK OLABİLİR Mİ?
Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı mağduriyet algısının kendisine zarar vereceğini de dile getiren Ataklı, "Gelelim Tayyip Erdoğan cephesine. Bir adamın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirmesi mümkün mü kardeşim. Bunları hiç düşünmediler mi. Mağduriyet var. Mağduriyet falan yok şuan. Birden bire dün akşam Ekrem İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu ya panikledi ya da çok öfkelendi. Bir dakika arkadaş sen bana kazık atıyorsun. Hukukçulara sorarsan durumun en az 2 senesi var. Yani Ekrem İmamoğlu için önümüzdeki 1 sene risk yok değil mi? Yani aday da olabilir belediye başkanlığını da sürdürebilir. Peki mağduriyet nereden çıktı? Bunları hiç düşünmemişler. Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şuanda hayal dünyasına sokuyorlar özellikle CHP'yi. Bakın göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı büyük hatadır. Olay bitti gözüyle bakıyorlar ama bitmedi kardeşim belki de İmamoğlu'nu bitirecekler. Sevincini o kadar saklayamadı ki. Her şey çok güzel olacak adayım dedi. Böyle aptallık olabilir mi" şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU KAZIK YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ"
Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesini de değerlendiren Ataklı "Ben niye Ekrem İmamoğlu buradan hasarlı çıkacak diyorum. Tahminimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti ya bilmiyor muydu bunun böyle olacağını. Karar duruşması olduğunu bilmiyor muydu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü" diye konuştu.
"KARŞINDA TAYYİP ERDOĞAN VAR HALA ANLAMADIN MI"
Ataklı, İmamoğlu'nu kimse tutamaz algısında olanlara da seslendi.
Ataklı, "Kimse şu havaya girmesin. Ekrem İmamoğlu'nu kimse tutamaz. Tayyip Erdoğan bitti. Bu kadar basit değil bu işler. Çocuk oyuncağı değil bu. Kardeşim karşındaki Tayyip Erdoğan. Hala anlamadın mı" dedi.
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