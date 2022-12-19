19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri CHP'li İmamoğlu Yunan basınına Türkiye'yi şikayet etti! Adaylık sorusunu cevapsız bıraktı

CHP'li İmamoğlu Yunan basınına Türkiye'yi şikayet etti! Adaylık sorusunu cevapsız bıraktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
CHP’li İmamoğlu Yunan basınına Türkiye’yi şikayet etti! Adaylık sorusunu cevapsız bıraktı

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi Yunan basınına şikayet etti. Başkan Erdoğan hakkında da skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, Yunanistan'dan kendisine destek mesajları geldiğini de itiraf etti. İmamoğlu, Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise sessiz kaldı.

ABD, İngiltere ve Almanya'yı gezerek Batı ülkelerinin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına girişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi haline gelen CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan basınına Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti.

İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı.

İMAMOĞLU'NUN YUNAN BASININA ŞİKAYETİ

Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken, İmamoğlu yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.

"SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"

İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.

ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORUSU: YORUM YAPMIYORUM

Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi.

İmamoğlu, "Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM"

"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi." yanıtını verdi.

İBB’ye kayyum atanacak mı? İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?
Aysever: HDP’liler bu manzaradan rahatsız AYSEVER: "HDP'LİLER BU MANZARADAN RAHATSIZ"
İmamoğlu’na 2024 şoku! İMAMOĞLU'NA 2024 ŞOKU!
CHP lideri İmamoğlu’ndan istifasını istedi CHP LİDERİ İMAMOĞLU'NDAN İSTİFASINI İSTEDİ
İmamoğlu’nun hukuki süreci ne kadar sürecek? İMAMOĞLU'NUN HUKUKİ SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA