19 Aralık 2022, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ikaz Yavaş ve İmamoğlu'na ayar: Yeri ve zamanı gelirse 'aday değiliz' diyecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'deki 'adaylık' planlarına sert çıktı. CHP yandaşı Tele 1, meseleye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar vererek, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dediğini aktardı. CHP lideri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener için de "İç işlerimize karışma" ifadelerini kullanmış ve açıkça ortağını ikaz etmişti.