CHP’li Enver Aysever: HDP’liler İmamoğlu-Akşener yakınlaşmasından rahatsız

AKŞENER'İN PLANI ORTAK HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ: "İMAMOĞLU'NU İSTEMİYORLAR"

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Saraçhane'de yaşananların ittifak ortağı HDP'yi rahatsız ettiğini açıkladı.

Söyleyeceklerim duyum değil bilgi diyen Aysever, "Neden HDP'liler bu sefer sessiz? Normalde toplumsal meselelerde tepki verirler. Söyleyeyim mi? Çünkü İmamoğlu Diyarbakır'da da sevgiyle karşılanan bir profildi. İmamoğlu'nun Akşener'e bu kadar angaje oluyor olması, bizim sayemizde seçimi kazanan ya bu ne yapıyor demesine neden oldu." diye konuştu.