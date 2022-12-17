CHP'li Enver Aysever: HDP'liler İmamoğlu-Akşener yakınlaşmasından rahatsız
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Meral Akşener'in Saraçhane'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak sergilediği tutumunun HDP kanadındaki yansımalarını anlattı. 6'lı masanın 'gizli' ortağı HDP'nin yaşananlardan rahatsız olduğunu söyleyen Aysever, "Söyleyeceklerim duyum değil bilgi. Doğudakiler, 'Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa İmamoğlu ile hareket etmemiz zor çünkü tamamen milliyetçi harekete teslim oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masadaki 'adaylık oyunları' tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir hamle geldi.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezasının verilmesinin ardından soluğu İstanbul'da alan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun da yokluğunu fırsat bilerek Saraçhane'de miting düzenlendi, 2023 emelleri doğrultusunda İBB Başkanı'nı parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.
AKŞENER'İN PLANI ORTAK HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ: "İMAMOĞLU'NU İSTEMİYORLAR"
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Saraçhane'de yaşananların ittifak ortağı HDP'yi rahatsız ettiğini açıkladı.
Söyleyeceklerim duyum değil bilgi diyen Aysever, "Neden HDP'liler bu sefer sessiz? Normalde toplumsal meselelerde tepki verirler. Söyleyeyim mi? Çünkü İmamoğlu Diyarbakır'da da sevgiyle karşılanan bir profildi. İmamoğlu'nun Akşener'e bu kadar angaje oluyor olması, bizim sayemizde seçimi kazanan ya bu ne yapıyor demesine neden oldu." diye konuştu.
"BUNU HALK TV'DE TELE 1'DE DUYAMAZSINIZ"
O bölgedeki seçmenin, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa İmamoğlu ile hareket etmemiz zor çünkü tamamen milliyetçi harekete teslim oldu" dediğini vurgulayan Aysever, "Bu duyum değil bilgi... Bunu Halk tv'de de KRT'de Tele1'de de söyleyemezler." ifadelerini kullandı.
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