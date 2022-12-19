PKK’nın çocuklar üzerinden kurduğu kirli oyun: Kadın istismarı teslim olan teröristlerin itiraflarında

Türkiye'ye teslim olan teröristlerin iitrafları ise şöyle:

"Açlık var, susuzluk var. Yani zorluk var, baskı var.

Etraftan gelen bilgiler, etrafta söylenen sözlerden bir tanesi ise özgürlüğün olduğu bir alan yani kadın hakkının olduğu bir alan. Bunu duyduğum için katılımda başvurmuştum. Teorisi çok farklıydı, pratiği çok farklıydı.

Belki fotoğraflar vardır, fotoğrafta olan gülücükler de vardır. Fakat her şey samimi değil, bunu söylemek istiyorum. İntihar eden insanlar oluyor. Kendi canından bıkan insanlar oluyor. Bunlardan dolayı, ben bunları görünce artık pişman oldum. Yani her şey bilindiği gibi değil.