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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! İmamoğlu'na verilen ceza... Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! İmamoğlu’na verilen ceza... Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündemde yer alan önemli konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun İmamoğlu'na verilen hapis cezası, 2023 seçimlerine doğru Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarına da değinmesi bekleniyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

KATAR'DA GÖREV YAPAN TÜRK POLİSLERİ

Bizim Türkiye'deki maçlarda da görev olan arkadaşlarımızdan Katar'a gönderdik. Burada çok başarılı bir görev yaptılar. Zor maçlardan alınlarının akıyla çıktılar. Birçok ülkenin polisiyle bu görevi yapmak kolay değildi.

Çok mutluyuz hem turnuvanın güvenliği Türkiye'ye geldi hem de başarılı olduk. Arkadaşlarımız şu an peyder pey dönüyorlar. İyi bir koordinasyon sağladık mutluyuz.

İMAMOĞLU'NUN MAHKEME KARARI

Davayla ilgili şunu söylemeliyim, İmamoğlu seçildikten sonra Avrupa'ya Türkiye'yi şikayete gitti. Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Ben şunu diyorum hangi siyasi parti olursa olsun dünyaya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Bu meseleleri kendi içimizde halletmeliyiz. Türkiye'yi Avrupa'da demokrasi ile hukuk ile şikayet ederek suçlayıcı bir dil kullanılıyor. Ben de konuşmamın birinde, 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak.' dedim. Bunun ardından bana kendisi daha sonra cevap veriyor. Benim sözüm kafasında kalmış olmalı ki daha sonra, 'Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır.' dedi. Ben İçişleri Bakanı'yım seçimi ben iptal etmedim ki. 91 seçimlerinden seçim kurulu üyesiydim. Seçim kurullarının işleyişini bilirim. Bir hukukçu değilim ama onlar kadar bilirim çünkü siyasetçiyim. Seçim iptal etme şikayetle Yüksek Seçim kurulu tarafından yapılır.

"ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Seçim kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Genel itibarı ile dava açıldı, bir kamu davası. Davanın ardından onlar 'Bu sözü biz Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik.' denildi.

Eğer ben söylediysem, 13 Mayıs 2022'de bana hakaret davası açılıyor. Neden yargılamanın gidişatını değiştirmek için. Ben o davanın tarafı değilim, şikayetçisi bile değilim. İptal için bir müracaatçı bile değildim.

Ayrıntılar geliyor...

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK

Bakan Soylu'nun İmamoğlu'na verilen hapis cezası, 2023 seçimlerine doğru Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmaları, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı, mültecilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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