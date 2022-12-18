İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! İmamoğlu’na verilen ceza... Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları...

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

KATAR'DA GÖREV YAPAN TÜRK POLİSLERİ

Bizim Türkiye'deki maçlarda da görev olan arkadaşlarımızdan Katar'a gönderdik. Burada çok başarılı bir görev yaptılar. Zor maçlardan alınlarının akıyla çıktılar. Birçok ülkenin polisiyle bu görevi yapmak kolay değildi.

Çok mutluyuz hem turnuvanın güvenliği Türkiye'ye geldi hem de başarılı olduk. Arkadaşlarımız şu an peyder pey dönüyorlar. İyi bir koordinasyon sağladık mutluyuz.