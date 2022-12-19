CHP yandaşı İsmail Saymaz: Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabilir
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' polemiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için ihtimal olmaktan çıktığını vurgulayan Saymaz, "Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Altılı masada, kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kaos yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıklamıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığını veto etmiş, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek vereceklerini söylemişti.
ALTILI MASADA 'İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU' KAOSU
İkili arasında yaşanan gerilim bununla sınırlı kalmamış, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası hapis cezası alması da yeni sorunları beraberinde getirmişti.
Almanya'daki icazet seferi sırasında, Akşener'in İmamoğlu ile miting düzenlemesi Kılıçdaroğlu'nu bir hayli rahatsız etmiş, apar topar özel jetine atlayarak İstanbul'a dönmüştü.
Bugün Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'deki 'adaylık' planlarına sert çıktı. CHP lideri, Akşener için "İç işlerimize karışma" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Tele 1, meseleye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar vererek, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dediğini aktardı.
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN ÇARPICI İDDİA: "BELEDİYE BAŞLKANLARI İHTİMAL OLMAKTAN ÇIKTI"
Yaşananlara ilişkin Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, çarpıcı iddialarda bulundu.
"İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı." diyen Saymaz, "Burada sadece Kemal Bey kaldı. Kemal Bey'e itiraz eden ancak bir başka lider çıkabilir. Ben daha önce bu programlarda bu ihtimali söylemiştim. Meral Akşener'in durumunu gözden geçirebileceğini söylemiştik." dedi.
Saymaz sözlerini, "Önümüzdeki günlerde eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum." diyerek noktaladı.
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