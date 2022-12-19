CHP yandaşı İsmail Saymaz: Akşener Kılıçdaroğlu’na karşı aday olabilir

"İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı." diyen Saymaz, "Burada sadece Kemal Bey kaldı. Kemal Bey'e itiraz eden ancak bir başka lider çıkabilir. Ben daha önce bu programlarda bu ihtimali söylemiştim. Meral Akşener'in durumunu gözden geçirebileceğini söylemiştik." dedi.

Saymaz sözlerini, "Önümüzdeki günlerde eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum." diyerek noktaladı.