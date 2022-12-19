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HDP'li Garo Paylan Türk polisine tehditler savurdu: Altı ay sonra hesap vereceksin

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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HDP’li Garo Paylan Türk polisine tehditler savurdu: Altı ay sonra hesap vereceksin

PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis bu isme tokat attı. Olayı protesto etmek adına Kadıköy'de yeni bir provakasyona girişen HDP'liler sokağa çıktı. HDP'li Garo Paylan Türk polisini tehdit ederken "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" sözleriyle skandal bir tehditte bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan ve 6'lı masanın altında yer alan HDP Türk polisini hedef almaya devam ederken HDP'li Garo Paylan'dan bir skandal hareket daha geldi.

POLİS HAKARET EDEN HDP'Lİ İSME TOKAT ATTI

Dün İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis müdahale ederek tokat attı.

HDP bu durumu bahane ederek yine sokağa çıktı.

GARO PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİT

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Paylan şu sözlerle polisimizi tehdit etti;

"Unutma bunu hesap vereceksin. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin unutma 6 ay kaldı unutma. Görüntüdesin..."

FATİH PORTAKAL SORDU: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?

Garo Paylan Fatih Portakal'ın PKK/YPG terör örgütü müdür? sorusuna ısrarla kaçamak yanıtlar verdi.

GARO PAYLAN NET CEVAP VEREMEDİ

Paylan soruya, "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır." şeklinde yanıt vererek PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemedi.

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