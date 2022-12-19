19 Aralık 2022, Pazartesi
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CHP yandaşı İsmail Saymaz: İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' polemiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için ihtimal olmaktan çıktığını vurgulayan Saymaz, "Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum." dedi.