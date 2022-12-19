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Küresel güçlerin İmamoğlu ve Meral Akşener planı! Önceden hazırlandı fırsat bekleniyordu! Mahmut Övür İYİ Parti'nin yeni oy oranını açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Küresel güçlerin İmamoğlu ve Meral Akşener planı! Önceden hazırlandı fırsat bekleniyordu! Mahmut Övür İYİ Parti’nin yeni oy oranını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermesinin ardından Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu'nun düzenlediği miting Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulunurken küresel güçlerin İmamoğlu'nu hazırladığını belirtti. Övür "Parti teşkilatları Akşener'e aday ol diyor. Akşener de burada CHP'ye hakim olmaya çalışıyor." ifadelerini kullanırken İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranını da paylaştı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

"BİLGİM YOKTU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bilgim yoktu sosyal medyadan öğrendim." derken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş açıklamalarına karşılık olarak "Her partinin kuralları vardır. Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL GÜÇLER İMAMOĞLU'NU HAZIRLADI

İmamoğlu ve Akşener bu projeyi çok önceden hazırladı ve fırsat bekliyordu. İmamoğlu'nu da küresel güçler hazırladı. Akşener'in de buna ihtiyacı var. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olduğu an İYİ Parti oy kaybedecek.

PARTİ TEŞKİLATLARINDAN AKŞENER'E ADAY OL BASKISI

Bu masada merkez parti olmak için birinci parti olmak için hedefi olan bir Akşener var. Parti teşkilatları Akşener'e aday ol diyor. Akşener de burada CHP'ye hakim olmaya çalışıyor.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 11-12 ARASINDA

İYİ Parti anlamlı bir oy farkı yaratamadı. 16-17 gibi rakamlar konuşuluyor ama İYİ Parti'nin oyu 11-12 arasında değişiyor. Teşkilatlar da bu durumu görüyor. İYİ Parti tabanı da Kılıçdaroğlu'nun aday olması anında yüzde 2-3 oranında oy kaybı yaşanacağını biliyor. O sosyolojinin çoğunluğu CHP'den giden sosyolojidir.

BU BİR OPERASYONDU

Akşener buradan geri dönmeye çalışıyor. Bir olay olsun İmamoğlu'nu öne çıkartalım denildi. İmamoğlu saat 13'te paylaşım yapıyor Akşener saat 14.00'te yola çıkıyor. Kemal Bey'in haberi yok. Bu bir operasyondur hiçbir izahı yok. Kemal Bey'in 14 Aralık'ı bilmemesi mümkün değil.

Küresel güçlerin İmamoğlu ve Meral Akşener planı! KÜRESEL GÜÇLERİN İMAMOĞLU VE MERAL AKŞENER PLANI!

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