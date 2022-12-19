Küresel güçlerin İmamoğlu ve Meral Akşener planı! Önceden hazırlandı fırsat bekleniyordu! Mahmut Övür İYİ Parti’nin yeni oy oranını açıkladı

KÜRESEL GÜÇLER İMAMOĞLU'NU HAZIRLADI

İmamoğlu ve Akşener bu projeyi çok önceden hazırladı ve fırsat bekliyordu. İmamoğlu'nu da küresel güçler hazırladı. Akşener'in de buna ihtiyacı var. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olduğu an İYİ Parti oy kaybedecek.