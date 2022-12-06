CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Daron Acemoğlu IMF'ci çıktı! O sözleri tekrar gündem oldu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomide yol haritası açıklayacağını belirterek günler öncesinden yarattığı beklenti fiyasko çıktı. Özellikle ithat ekonomi danışmaları yönüyle "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantıyı CHP yakınlığıyla bilinen yazarlar bile eleştiri yağmuruna tutarken, Kılıçdaroğlu'nun ekonomide akıl hocası olarak bilinen Daron Acemoğlu'nun IMF sözleri yeniden gündem oldu. Tüm bunlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF ile ilgili tarihi konuşmasını akıllara getirdi.
ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirmesi büyük eleştiri konusu oldu. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında akıl hocası olarak nitelendirilen Daron Acemoğlu'nun geçmişte verdiği raportajda Türkiye'nin IMF programına dahil olması konusunda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
İTHAL EKONOMİ DANIŞMALARI ELEŞTİRİNİN ANA KONUSUYDU
ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirdi. CHP Lideri'nin bu tercihi partiye oy veren vatandaşların bile tepkisini çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında ekonomi ve sosyal kuramcı Amerikalı yazar Jeremy Rifkin'in başdanışmanı olduğunu açıklaması eleştirilerin ana konusu olurken bir diğer eleştiri de ABD'de yaşayan ekonomist Daron Acemoğlu'na internet bağlantısıyla Türkiye ekonomisi üzerine yorumlar yaptırması oldu.
İÇERİYE DEĞİL DIŞARIYA MESAJ
Daron Acemoğlu'nun CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği raportajdaki IMF sözleri yeniden gündem oldu. Acemoğlu "Bir IMF programı problemleri çözebilir mi?" sorusuna verdiği adeta içeriye değil dışarıya mesaj olarak algılandı. İşte o cevap:
"Evet, Türkiye için ciddi riskler var. En yüksek enflasyon oranlarından birine ve cari işlemler açığında da en yüksek oranlardan birine sahip bulunuyoruz. Ama dediğim gibi, altta yatan yapısal problemlerden daha çok endişeliyim. Bir IMF programının yardımcı olabileceğini düşünüyorum, ama sadece kısa vadede değil orta vadede düşünmemiz gerekiyor."
Öte yandan tüm bunlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF ile ilgili tarihi konuşmasını akıllara getirdi.
Başkan Erdoğan, "2013 Mayıs'ında IMF borcunu sıfırlayıp, yarım asrı aşkın bir defteri de kapadık. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu, çılgına döndüler. Gezi Olayları ile başlayan ve hala devam eden bu dönemde yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmamızdan bağımsız kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye ekonomisinde 100 milyar doların üzerinde kaybın oluştuğu Gezi Parkı kalkışması, Türkiye'nin IMF'ye olan tüm borçlarını kapatmasından hemen sonra gerçekleşmişti.
Açılan soruşturmada ise darbelerin destekçisi George Soros'un Türkiye bağlantısı İşadamı Osman Kavala aracılığı ile kalkışmayı fonladığı belirlendi. Gezi kalkışmasından 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı süreçte yapılan 500 biner dolarlık iki para transferi dikkat çekti.
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