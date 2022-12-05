TSK'yı karalayan Hacer Foggo Kılıçdaroğlu'nun "has elamanı" oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu, haftalarca 3 Aralık gününü işaret ederek, Türkiye'yi sözde refah seviyesini yeniden yükselteceğini iddia ettiği yeni modelini duyurdu. Hayal kırıklığından öte geçmeyen sözde vaatler sosyal medyada alay konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımları ortaya çıktı.
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programının yankıları sürüyor. Ekonomi takımının belirlendiği programda CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü'ne, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Hacer Foggo atandı.
Foggo'yla ilgili ise tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunduğu belirlendi.
ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASINI ATTI
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.
Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Foggo'ya tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.
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