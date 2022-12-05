TSK'yı karalayan Hacer Foggo Kılıçdaroğlu'nun "has elamanı" oldu!

ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASINI ATTI

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Foggo'ya tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.