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Son dakika: Teröristlerin inlerine 'Eren' darbesi! 14 sığınak ve sözde EYP eğitim kampı imha edildi

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika: Teröristlerin inlerine ’Eren’ darbesi! 14 sığınak ve sözde EYP eğitim kampı imha edildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu kapsamında, Tunceli'de tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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