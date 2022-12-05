Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önceki paylaşımları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman kadrosunda yer alan ve skandallarla gündeme gelen Hacar Foggo'nun, CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttuğu paylaşımlar ortaya çıktı. Foggo'nun Battal İlgezdi ve Aylin Nazlıaka'yı hedef alan tweetleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı kapsamında yanına topladığı isimlerle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
O isimlerden biri de ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo. Hendek operasyonları döneminde TSK'ya iftira atıp, FETÖ'ye destek veren Hacer Foggo'nun paylaşımları...
Terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attı.
ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
Terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veren Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.
FETÖ KANALINI SAVUNDU
FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak yorumlayan Foggo, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan, adı skandallarla gündeme gelen Hacer Foggo'nun CHP'yi yerden yer vuran paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.
Foggo 7 Kasım 2019 tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"CHP küçük bir çocukken anne-babası o ne der bu ne der diye çok "sert" baskı yapmış"
"EY CHP SANA NE..."
Takvim yaprakları 14 Aralık 2013'ü gösterdiğinde ise Foggo, "Eyy CHP sana ne insanların başörtüsünden..." tweetini attı.
BATTAL İLGEZDİ'YE SALVO: "CHP AĞLAMA..."
Ataşehir Belediyesi ve CHP'li Battal İlgezdi yönetimi de hedef alan Hacer Foggo, CHP'yi 'ağlak' olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı, "CHP ağlama. Gökdelen cenneti Ataşehiri'nde sınır değişti diye... Hayata oksullardan bakmayan belediyelerine ağla" dedi.
Söz konusu paylaşımın tarihi 9 Eylül 2014.
18 Ocak 2015'te İzmir'de Kentsel Dönüşüm ve Romanlar Sempozyomu'nda sunum yapan Hacer Foggo'nun hedefinde yine CHP'li belediyeler vardı.
AYLİN NAZLIAKA'YA YÜKLENDİ: "HAYAT CHP'YE GÜZEL"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Hacer Foggo, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya da sallamış.
9 Şubat 2016 tarihinde Foggo, Nazlıaka ile ilgili bir haberi alıntılayarak "Hayat CHP'ye güzel" paylaşımını yaptı.
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