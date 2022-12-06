İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun "has elemanları"! TSK'ya iftira atan Hacer Foggo'dan sonra sahnet Daron Acemoğlu'nun! Atatürk hakkındaki sözleri partiyi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında bir grup partiliyle bir araya geldi. CHP'nin günlerdir tanıtımını yaptığı etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından organizasyona, konuklardan vaatlere hemen her şey tartışma konusu oldu.

İşte sosyal medyada da alay konusu olan CHP vizyonu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında dikkat çeken o detaylar;