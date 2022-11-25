Eller tetikte! Sırada Suriye’nin kuzeyi var | Hedef 30 km güvenli bölge



SIRA SURİYE'DE: Irak sınırının güvence altına alınması ile birlikte Türkiye şimdi Suriye'ye odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği yerlerdeki terör örgütü yuvalarını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Türk özel kuvvet ve komandoları çembere alıp temizleyecek ve alan hâkimiyeti sağlayacak. Böylece, Suriye sınırı da büyük oranda güvence altına alınacak. Şartlara göre Suriye ordusu ile de alanda koordinasyon sağlanabileceği belirtiliyor.