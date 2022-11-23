Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Son dakika gelişmeleri: "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev alıyor. Pençe-Kılıç Harekatı başarıyla sürerken, Başkan Erdoğan'dan kara harekatı mesajı geldi. Bu gelişmelerin ardından kara harekatına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Suriye'ye kara harekatı olacak mı? Suriye'ye kara harekatı başladı mı? İşte ayrıntılar...

SURİYE'YE KARA HAREKATI BAŞLADI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının bardağı taşıran son damla olduğuna dikkat çekerek, "Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur." dedi.