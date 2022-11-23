Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Son dakika gelişmeleri: "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"
"Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." diyen Başkan Recep Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası kara harekatını konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısınının ardından çocuk katillerinden hesap soruluyor. Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi. Peki, Suriye'ye kara harekatı başladı mı? İşte son gelişmeler...
Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev alıyor. Pençe-Kılıç Harekatı başarıyla sürerken, Başkan Erdoğan'dan kara harekatı mesajı geldi. Bu gelişmelerin ardından kara harekatına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Suriye'ye kara harekatı olacak mı? Suriye'ye kara harekatı başladı mı? İşte ayrıntılar...
SURİYE'YE KARA HAREKATI BAŞLADI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının bardağı taşıran son damla olduğuna dikkat çekerek, "Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur." dedi.
Başkan Erdoğan, uçaklarla SİHA'larla yaptıkları operasyonların sadece başlangıç olduğuna dikkat çekerek, "Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el- Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz.
Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terör ile mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence haline alacaktır.
Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envai çeşit terör örgütünün varlığından rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri kendi halkı ile yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz; kendi vatandaşımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu ve müreffeh geleceğini inşa etmektir" dedi.
BAKAN AKAR, PENÇE-KILIÇ HAREKATI'NA İLİŞKİN BRİFİNG ALDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi.
Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:
"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."
Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.
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- Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Son dakika gelişmeleri: "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"
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