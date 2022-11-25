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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye gelecek.

İKİ GÜNLÜK ÖNEMLİ ZİYARET

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şerif'in, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye iki günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Şerif'in, Başkan Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması'na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi'nden üçüncüsü olan PNS Khyber'i İstanbul Tersanesi'nde denize indireceği aktarılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacağı da belirtildi.

Açıklamada, Şerif'in ziyaret kapsamında Türk iş dünyasının liderleriyle bir araya geleceği vurgulandı.

PAKİSTAN-TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKLIĞI VURGUSU

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ortak iş birliğine dayalı MİLGEM projesinin gittikçe ilerleyen Pakistan-Türkiye stratejik ortaklığında önemli bir kilometre taşını temsil ettiği vurgulandı.

Pakistan Donanmasının ilk Korveti PNS Babur'un denize indirme töreni Ağustos 2021'de İstanbul'da, İkinci Gemi PNS Badr'ın temel atma töreni ise Mayıs 2022'de Karaçi'de yapılmıştı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA DUYURDU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.

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