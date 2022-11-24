ABD basını PKK elebaşı Ferhat Abdi'ye sözcü oldu! Mehmetçik'in Pençe Kılıç Hava Harekatı korkuttu
Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası ABD'ye sığındı. PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi. ABD Merkezli Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Biden'a sığındı.
İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrası TSK Pençe Kilit Harekatı başlattı. Harekat dünya basınında gündem olurken teröristleri de büyük korku sardığı ortaya çıktı.
Politico, Terör örgütü YPG'nin komutanı olarak nitelendirilen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yaptığı röportajı yayınladı. Abdi Şahin'in Biden'a çağrıda bulunduğu yazıldı.
"BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ"
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.
PANİK ARTTI
Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.
ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.
PENTAGON'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.
AA'nın haberine göre; Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.
Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.
Ryder şöyle devam etti:
"Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."
PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.
Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları
- ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?
- TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları
- KPSS Ortaöğretim SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
- Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?
- İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!
- ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? 350.000, 400.000, 450.000, 500.000 TL'nin altına düşen araçlar!
- Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ÖTV matrahı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrahı nereden, nasıl hesaplanır? Son dakika ÖTV indirimi...
- ÖTV MATRAHI SON DAKİKA: Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? Düzenleme sonrasında araç fiyatları...
- Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2022: Kadın ve erkek öğretmene kutlama sözleri! Kısa, uzun, farklı, duygusal 1,2,3,4 kıtalık şiirler...