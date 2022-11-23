Hain PKK duy sesimizi işte bu kara harekatının ayak sesleri! Rusya'dan gece yarısı flaş hamle! Hain teröristler iyice köşeye sıkıştı
Türk askeri tarafından geçtiğimiz gece Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatı için artık gün sayılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Karadan da tepelerine bineceğiz" ifadelerini kullanırken bölgede Rusya'dan PKK'yı köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.
Hava harekatı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KARADAN DA TERÖRİSTLERİN TEPESİNE BİNECEĞİZ"
Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte kara harekatının da olabileceği sinyalini verdi.
Başkan Erdoğan, partisinin bugün yapılan grup toplantısında da, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.
RUS BİRLİKLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLDİ
Erdoğan'ın kara harekatı mesajının yanı sıra Türkiye'nin yakın ilişkiler sürdürdüğü Rusya'dan da "Operasyonlarda Türkiye'nin yanındayız" mesajı gelmişti.
Türkiye'ye operasyonda destek veren Rusya'dan, bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Rus birlikleri, TSK'nın düzenlediği hava saldırıları öncesi güvenli sınır hattına yakın bir bölge olan Tel Tamr çevresinden çekildi.
Ayrıca Rus birliklerinin, çekilmekle kalmayıp bölgeyi terk ettiği de öğrenildi.
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