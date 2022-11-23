Hain PKK duy sesimizi işte bu kara harekatının ayak sesleri! Rusya’dan gece yarısı flaş hamle! Hain teröristler iyice köşeye sıkıştı

"KARADAN DA TERÖRİSTLERİN TEPESİNE BİNECEĞİZ"

Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte kara harekatının da olabileceği sinyalini verdi.

Başkan Erdoğan, partisinin bugün yapılan grup toplantısında da, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.