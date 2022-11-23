HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi
Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Havadan operasyonlar sadece başlangıçtı" ifadelerini kullanarak Suriye'ye kara harekatı yakın mesajı verdi. Peki kara harekatı ne zaman olur? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.