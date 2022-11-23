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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Havadan operasyonlar sadece başlangıçtı" ifadelerini kullanarak Suriye'ye kara harekatı yakın mesajı verdi. Peki kara harekatı ne zaman olur? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 13:57
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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Suriye olası kara harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Baikan Erdoğan, "Havadan operasyonlar sadece başlangıçtı. Sınırımızı güvenlik şeridiyle kapatmada kararlıyız. Karadan da teröristlerin tepesine ineceğiz. Beton tüneller teröristlerin mezarları olacak." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Peki kara harekatı ne zaman olacak? Hangi bölgelere kara harekatı yapılacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Öncelikli olarak yığınağın konuşlanması meselesi. Sonuçta bir kara harekatı dediğiniz zaman o harekatı icra edecek olan birliklerin harekat başlangıç noktalarına bir şekilde gelmeleridir.

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Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Bu da birliklerin görev yaptıkları veya konuş oldukları yerlerden bir şekilde ayrılıp veya yerini devredip bölgeye intikali yığınaklarının kendi ağırlıklarının intikali ve bununla beraber pozisyonlarının almaları ile tamamlanmasıyla birlikte harekatı hazır hale gelmeleridir. Bu temel parametre.