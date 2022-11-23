Başkan Erdoğan’dan “Kara harekatı yakın” mesajı! Kara harekatı ne zaman başlar? Hangi bölgelere harekat yapılacak? Şartları neler? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Bu da birliklerin görev yaptıkları veya konuş oldukları yerlerden bir şekilde ayrılıp veya yerini devredip bölgeye intikali yığınaklarının kendi ağırlıklarının intikali ve bununla beraber pozisyonlarının almaları ile tamamlanmasıyla birlikte harekatı hazır hale gelmeleridir. Bu temel parametre.