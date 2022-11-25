Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye mesajı: Bizler kardeşiz iki kalp birlikte atıyor...
Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan iki ülke arasında ticaret hacminin yükseleceğini ifade ederken FETO terör örgütünün Pakistan yapılanmasına karşı verilen mücadeleye ilişkin Şahbaz Şerif'e teşekkür etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ilişkin "Yüreğimiz teröristlerin şehit ettiği kişilerle" ifadesini kullanırken, "Bizler kardeş ülkeleriz, daha önce de söylediğimiz gibi aslında iki kalp, iki yürek beraber atıyor." dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
TÜM İMKANLARLA YARDIMLARINA KOŞTUK
Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk. Oluşturduğumuz hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik.
İSTANBUL SEFERLERİ BAŞLADI
Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını kutlarken halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.
FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ
Pakistan'la ticaret hacmimizin 5 milyar dolara ulaşması iradesine sahibiz. FETÖ terör örgütünün Pakistan'da yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formatta işbirliğimiz hızla gelişiyor. Pakistan, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda hareket etmektedir.
Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerini giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliği ile sürdüreceğiz. Bugün suya indirdiğimiz Milgem gemisinin Pakistan için hayırlı, ugurlu olmasını temenni ediyorum.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF'İN AÇIKLAMALARI
YÜREĞİMİZ TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ KİŞİLERLE
Hepimiz burada ikinci yılımızda Türkiye'deyiz. Burada kaldığımız her dakikanın, her anın tadını çıkarıyoruz. Türk kardeşlerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ne zaman Türkiye'ye gelsek hep öyle oluyor. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi bizi güzel ağırladığı için. Her defasında bu çıta daha yukarıya çıkıyor. Sizin bu cömertliğiniz nedeniyle size teşekkür ediyorum. Yüreğimiz şehit düşen, terörist şehit ettiği kişilerle burada, İstanbul'da. Bunun sonucunda masum, son derece kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Umarız ki Allah onları yanına kabul eder. Hepinizin duygularını paylaşıyoruz, acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz.
TERÖRİZM TÜM DÜNYADAN SİLİNMELİ
Pakistan, Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, üzüntüsüne katılıyor. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Binlerce kişi kıymetli hayatlar terörizmin üstesinden gelinmesi için, yenilmesi için kaybedildi. Dolayısıyla kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının üzüntüsünü anlıyor ve paylaşıyoruz. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz.
DÜNYA GENELİNDE FİYATLAR YÜKSELİYOR
Bugünkü geminin denize indirilmesi için düzenlenen müthiş törene katıldığımız için çok mutluyuz. Türkiye ve Pakistan'da bu gemilerin inşa ediliyor olması, bizim tüm samimi amaçlarımızı, taahhütlerimizi, ortak işbirliğimizi gösterir nitelikte. Kültür, tarihi, sanayi, savunma alanlarında ortak noktalarımız var ve o yüzden son derece önemli. Gerilimin yükseldiği tüm dünyada ve bunun sonucunda da uluslararası çapta çok fazla artan fiyatlar, petrol fiyatları, petrol ürünleri, gübre tüm bunların fiyatları artıyor ve bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. O yüzden de sadece savunma işbirliği değil; bunun da ötesinde çok daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini düşünüyorum.
İki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı diller konuşuyoruz ama birbirimizi çok çok iyi anlıyoruz. Sanki bir aile gibiyiz. Savunma alanındaki işbirliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve çok daha geniş bir büyük bir ölçeğe ulaşmalı. Sevgili kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı, artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak kuşak ve yol girişimi açısından çok şanslıyız. Bu da çok önemli bir işbirliği olacak. Tüm bu bölgeye işbirliği ve refah sağlayacak. Böylece işsizliği ortadan kaldıracak. Yoksulluğu ortadan kaldıracak. Yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi arttıracak.
BİZLER KARDEŞ ÜLKELERİZ İKİ KALP BERABER ATIYOR
Çin'deki dostlarımızla da görüşerek bunları canlı tutabiliriz. Bu yıl Ağustos'ta imzalanan mal ticareti anlaşmasında görüştük. Sizlerin bunu Meclis'e getirme ve onanmasını sağlama konusundaki görüşlerinizi ve daha gecikmeden yürürlüğe koyma görüşlerinizi takdirle karşılıyorum. Sadece bir kağıt imzalamadık, bir anlaşma imzaladık. Tüm samimiyetimizle imzaladık. Amacımız ikili ticareti 1 milyar ABD dolarından daha fazla çıkartmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda baktığımızda 20 milyar ABD doları civarında. Bu ticaret hacmi çok daha az kalıyor. Bizler kardeş ülkeleriz, daha önce de söylediğimiz gibi aslında iki kalp, iki yürek beraber atıyor.
HEDEF ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL
Şu anki ticaret hacmimiz bu kardeşlik ilişkilerini yansıtır nitelikte değil. Bu eşi benzeri olmayan bir ilişki. Eşi benzeri yok. Tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl içinde buna odaklanalım ve 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar ABD dolarına çıkaralım. Ben sizinle bu alanda çok yakın çalışacağıma söz veriyorum. Muhteşem ilişkilerimizin 75. yılını kutlayacağız. İslamabad'da Türk kardeşlerimizle birlikte kutlayacağız. İstanbul'da da bu tür programlar olabilir diye düşünüyoruz. Bu da çok güzel bir kutlama olur. Keşke gelebilsem ama benim de gündemim çok yoğun Pakistan'da. Ama bunu ayarlayabilirsek dünya da bunu duysun.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLGEM PROJESİ TÖRENİNDE KONUŞMUŞTU
Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yeniden Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, Şerif ve heyetine "İstanbul'umuza, evinize hoş geldiniz." dedi.
Kardeş Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ilişkileri taçlandıran en önemli iş birliği projeleri arasında MİLGEM'in yer aldığını, bugün MİLGEM gemilerinden Hayber Korvetinin denize indirilme töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, projede katkısı olan işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik etti.
Erdoğan, milli mücadele günlerinde Pakistanlıların çektikleri sıkıntılara aldırmadan, Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler, 85 milyon olarak hepimizin yüreğini dağladı. Biz de kardeşlik hukukumuzun gereği olarak oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve iyilik trenleriyle Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."
"PAKİSTAN HALKININ ÇEKTİĞİ ACIYI, ÖDEDİĞİ BEDELLERİ İYİ BİLİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Pakistan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aramızdaki dayanışma iki ülkenin tarihiyle dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma sanayi bu iş birliğinin önemli sac ayaklarından biridir. Pakistan, Türkiye gibi yakın coğrafyasında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz, terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Neredeyse 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bu vesileyle İstiklal Caddesi ve Karkamış'taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizde sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
- Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!
- Yalı Çapkını 10. bölüm CANLI full izle! 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?
- SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...
- ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
- ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?
- POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM 2022 13 bin polis alımı başvuruları bitti mi, hangi tarihte bitecek?
- YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!
- EYT'LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama