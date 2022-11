Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Türkiye mesajı: Bizler kardeşiz iki kalp birlikte atıyor...

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF'İN AÇIKLAMALARI

YÜREĞİMİZ TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ KİŞİLERLE

Hepimiz burada ikinci yılımızda Türkiye'deyiz. Burada kaldığımız her dakikanın, her anın tadını çıkarıyoruz. Türk kardeşlerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ne zaman Türkiye'ye gelsek hep öyle oluyor. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi bizi güzel ağırladığı için. Her defasında bu çıta daha yukarıya çıkıyor. Sizin bu cömertliğiniz nedeniyle size teşekkür ediyorum. Yüreğimiz şehit düşen, terörist şehit ettiği kişilerle burada, İstanbul'da. Bunun sonucunda masum, son derece kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Umarız ki Allah onları yanına kabul eder. Hepinizin duygularını paylaşıyoruz, acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz.

TERÖRİZM TÜM DÜNYADAN SİLİNMELİ

Pakistan, Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, üzüntüsüne katılıyor. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Binlerce kişi kıymetli hayatlar terörizmin üstesinden gelinmesi için, yenilmesi için kaybedildi. Dolayısıyla kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının üzüntüsünü anlıyor ve paylaşıyoruz. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz.