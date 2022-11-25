Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Türkiye mesajı: Bizler kardeşiz iki kalp birlikte atıyor...

DÜNYA GENELİNDE FİYATLAR YÜKSELİYOR

Bugünkü geminin denize indirilmesi için düzenlenen müthiş törene katıldığımız için çok mutluyuz. Türkiye ve Pakistan'da bu gemilerin inşa ediliyor olması, bizim tüm samimi amaçlarımızı, taahhütlerimizi, ortak işbirliğimizi gösterir nitelikte. Kültür, tarihi, sanayi, savunma alanlarında ortak noktalarımız var ve o yüzden son derece önemli. Gerilimin yükseldiği tüm dünyada ve bunun sonucunda da uluslararası çapta çok fazla artan fiyatlar, petrol fiyatları, petrol ürünleri, gübre tüm bunların fiyatları artıyor ve bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. O yüzden de sadece savunma işbirliği değil; bunun da ötesinde çok daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini düşünüyorum.

İki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı diller konuşuyoruz ama birbirimizi çok çok iyi anlıyoruz. Sanki bir aile gibiyiz. Savunma alanındaki işbirliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve çok daha geniş bir büyük bir ölçeğe ulaşmalı. Sevgili kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı, artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak kuşak ve yol girişimi açısından çok şanslıyız. Bu da çok önemli bir işbirliği olacak. Tüm bu bölgeye işbirliği ve refah sağlayacak. Böylece işsizliği ortadan kaldıracak. Yoksulluğu ortadan kaldıracak. Yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi arttıracak.

BİZLER KARDEŞ ÜLKELERİZ İKİ KALP BERABER ATIYOR

Çin'deki dostlarımızla da görüşerek bunları canlı tutabiliriz. Bu yıl Ağustos'ta imzalanan mal ticareti anlaşmasında görüştük. Sizlerin bunu Meclis'e getirme ve onanmasını sağlama konusundaki görüşlerinizi ve daha gecikmeden yürürlüğe koyma görüşlerinizi takdirle karşılıyorum. Sadece bir kağıt imzalamadık, bir anlaşma imzaladık. Tüm samimiyetimizle imzaladık. Amacımız ikili ticareti 1 milyar ABD dolarından daha fazla çıkartmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda baktığımızda 20 milyar ABD doları civarında. Bu ticaret hacmi çok daha az kalıyor. Bizler kardeş ülkeleriz, daha önce de söylediğimiz gibi aslında iki kalp, iki yürek beraber atıyor.